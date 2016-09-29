Главная

В Красноармейске ждут инструкторов

опубликовано alex1943 в Чт, 29/09/2016 - 16:18 Новость: тема тэги гео
ognemeti
На участке фронта армии ДНР, проходящем к западу от поселка Трудовские Петровского района Донецка, рано утром 28 сентября, пока еще не рассвело, с украинской стороны пришел перебежчик. Перешедший на сторону ДНР украинский военный, имеет звание младший лейтенант, в украинскую армию, по его собственным словам, попал по призыву и сразу был отправлен в зону «АТО».

Перебежчик сообщил сведения местного характера, но кроме них рассказал еще и о том, что в городе Красноармейск, где развернут один из главных центров логистики военной операции против Донбасса, сейчас оборудуются помещения для инструкторов по управлению и полевому применению боевой техники западных образцов. Инструкторам готовят места проживания, а также помещения для проведения теоретических занятий.

Прибытие инструкторов в Красноармейск ожидается в течение ближайшего месяца. Из информации, известной перебежчику, следует, что в Краснармейск будут направлены инструкторы, способные обращаться с боевыми машинами немецкого производства.

Инструкторами могут быть, как иностранцы, так и украинские военные, прошедшие уже необходимую подготовку под присмотром специалистов из армий стран НАТО в разных учебных центрах ВСУ, в том числе, и на Яворовском полигоне.


Военкор Самур

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет