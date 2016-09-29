В Красноармейске ждут инструкторов

На участке фронта армии ДНР, проходящем к западу от поселка Трудовские Петровского района Донецка, рано утром 28 сентября, пока еще не рассвело, с украинской стороны пришел перебежчик. Перешедший на сторону ДНР украинский военный, имеет звание младший лейтенант, в украинскую армию, по его собственным словам, попал по призыву и сразу был отправлен в зону «АТО».

Перебежчик сообщил сведения местного характера, но кроме них рассказал еще и о том, что в городе Красноармейск, где развернут один из главных центров логистики военной операции против Донбасса, сейчас оборудуются помещения для инструкторов по управлению и полевому применению боевой техники западных образцов. Инструкторам готовят места проживания, а также помещения для проведения теоретических занятий.

Прибытие инструкторов в Красноармейск ожидается в течение ближайшего месяца. Из информации, известной перебежчику, следует, что в Краснармейск будут направлены инструкторы, способные обращаться с боевыми машинами немецкого производства.

Инструкторами могут быть, как иностранцы, так и украинские военные, прошедшие уже необходимую подготовку под присмотром специалистов из армий стран НАТО в разных учебных центрах ВСУ, в том числе, и на Яворовском полигоне.