Россия успешно продолжает строительство участка железной дороги в обход Украины

С советских времён главная железнодорожная ветка, соединявшая Центральную Россию с южными регионами, проходила по территории Украинской ССР. После распада СССР российским железнодорожникам приходилось менять маршруты движения, чтобы избавиться от необходимости двойного пересечения государственной границы.

Рассматривалось несколько вариантов строительства обхода участка, проходящего по территории Украины: Журавка – Шептуховка (протяжённость 149 км), Кантемировка – Шептуховка (146,1 км) и Журавка – Миллерово (122,5 км). В итоге был утверждён вариант протяжённостью 122,5 км, который позволяет отодвинуть ход магистрали от государственной границы без существенного удлинения пути.

На новом участке магистрали планируется построить новые железнодорожные станции Зайцевка и Сергеевка в Воронежской области, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка и Колодези в Ростовской области, а также мост через реку Белая Калитва.

Начальник главного управления Железнодорожных войск РФ генерал-лейтенант Олег Косенков сообщил в четверг, что военные начали укладку железнодорожных путей между будущими станциями Зайцевка и Сергеевка на участке строящейся железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины.

Он напомнил, что силами отдельных железнодорожных батальонов механизации Западного, Южного и Центрального военных округов летом 2016 года были завершены работы по сооружению земляного полотна на участке протяженностью 47 километров, что составляет 38% от общего объема строительства железнодорожного обхода.

"Железнодорожные войска приступили к проведению работ по укладке железнодорожных путей между будущими железнодорожными станциями Зайцевка и Сергеевка на участке строящейся железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины, в объеме 23,4 километров", — сказал Косенков, отметив, что на участке, порученном железнодорожным войскам, земляное полотно готово к укладке верхнего строения железнодорожного пути.

"Для выполнения этой задачи, привлечен личный состав отдельного путевого железнодорожного батальона Южного военного округа", — пояснил Косенков в ходе инспекции строительства железной дороги в обход Украины.

Новая ветка должна обеспечить устойчивое и независимое движение поездов, чтобы «не быть завязанными на те проблемы и неприятности, которые, к сожалению, продолжаются у наших соседей» – сказал при утверждении проекта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.