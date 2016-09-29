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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) решили занять делами Партии регионов

опубликовано alex1943 в Чт, 29/09/2016 - 17:33 Новость: тема тэги гео
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На фоне развернувшегося противостояния ГПУ и НАБУ, передача в НАБУ из СБУ и МВД Украины дел о незаконных выплатах в ранее правившей на Украине Партии регионов выглядят попыткой озадачить Антикоррупционное бюро расследованием дел давно минувших дней, и таким образом отвлечь его от насущных дел дней сегодняшних.

Так, в четверг глава МВД Арсен Аваков заявил, что Министерство внутренних дел Украины передаст в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) часть оригинальных документов "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"Сегодня передаем НАБУ обнаруженные МВД несколько листов оригиналов "черной бухгалтерии ПР". Важно дожимать и вычищать политическую грязь", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Ранее бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак заявил, что он уже передал в НАБУ документы о незаконных выплатах ранее правившей на Украине Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников.

Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на сумму около 2 миллиардов долларов. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что начало расследование на основании заявления. Теперь ему есть чем заняться.

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