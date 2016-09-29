Глава таможни на Волыни игнорирует вопрос о деньгах на дорогие автомобили семьи

Глава Волынской таможни ДФС Александр Шавлак избегает общения с журналистами по поводу недоразумений в своей налоговой декларации. В частности, чиновник не хочет объяснить — почему ездит на внедорожнике, средняя стоимость которого в салонах составляет 350 000 гривен, когда он в прошлом году получил только 76 000 гривен заработной платы.

Парковка с люксовыми иномарками и никого постороннего вокруг — все это на территории Волынской таможни. Ее возглавляет Александр Шавлак — чиновник, который забывается добросовестно декларировать доходы.

В этом году 14 марта был назначен исполнять обязанности руководителя таможни на Волыни. Еще до командирования на Волынь, которое ежемесячно продлевается на неопределенный срок, он задекларировал свои доходы как глава Черниговской таможни. Из документа становится понятно, он не отстает в любви к презентабельным автомобилям.

К примеру, в декларации упоминается внедорожник Mitsubishi Pajero Wagon 2013 выпуска. На рынке даже бывших в употреблении автомобилей его средняя цена стартует от полумиллиона гривен. Но, оказывается, покататься на этой «лошадке» таможеннику дает его отец, на которого и зарегистрирован автомобиль. А чтобы не стирать протекторы только на родительском внедорожнике, Шавлак имеет в пользовании Subaru Tribeca 2008 года выпуска. Эта машина не очень дешевле предыдущей. Средняя цена такого авто — 350 000 гривен.

Чтобы самому приобрести хотя бы такую ​​иномарку исключительно на зарплату чиновника, исполняющему обязанности руководителя Волынской таможни пришлось бы жить не менее пяти лет на доходы своей семьи. Поскольку 2015 года господин Шавлак, по его версии, заработал всего 78 000 гривен. В прошлом году — так вообще в два раза меньше — 37 000 гривен.

Декларирование доходов семьи таможенника, а именно его жены, 2015 года выглядят тоже весьма скромно: почти 26 000. Примечательно, что жена Шавлак — Леся является дочерью одиозного черниговского застройщика Виктора Демшевского, который в свое время был депутатом Черниговского горсовета. Со своим отцом Леся Шавлак является совладелицей общества «Черниговоблстрой», а также они контролируют компанию «Дионис».

По этому поводу журналисты исследовали интересную деталь. Согласно информации сайта Youcontrol, в 2007 году Леся Шавлак внесла в уставный капитал фирмы 26,5 тыс. грн. Этого взноса Шавлак не декларировал ни в 2014 году, ни в 2015. Добавим, что фирма есть среди учредителей ООО «Памир», ООО «Комак» и ООО «НПП «Максимыч». В истории владельцев «Памира» сохранились данные о том, что Александр Шавлак более двух лет руководил фирмой — с апреля 1996 по октябрь 1998 года. Работу в таможенных органах Украины начал месяцем раньше — в сентябре 1998-го.

Фигура самого Александра Шавлака на Волыни стала яблоком раздора для целого эшелона политиков и активистов. Его назначение на руководящую должность в таможне понесло за собой ряд пикетов и даже штурмом админздания. Одной из названных причин — зимний скандал с масштабной контрабандой янтаря на Черниговской таможни, которую фактически до сих пор возглавляет Шавлак.

Журналисты посетили на работе самого главу таможни, чтобы спросить и о его бессрочном командировке на руководящую должность, и о недоразумении в декларации. Но дальше проходной прессу не пропустили. Впоследствии на проходную вышел человек в форменном костюме и попросил оставить номер телефона, по которому за несколько дней с журналистами якобы свяжется лично председатель Шавлак. Вот только в самой таможне обещание так и осталась обещанием, поскольку прошла неделя, но не было ни одного звонка.