Надеюсь, что вскоре Киеву придется заплатить за разрушения в Донбассе — немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер

Прибывший в ЛНР в качестве наблюдателя на праймериз журналист из Германии Мануэль Оксенрайтер на пресс-конференции в ЛуганскИнформЦентре заявил, что европейские партии, поддерживающие Киев в войне с Донбассом, теряют силы, и в будущем может быть поднят вопрос о выплате Украиной репараций за причиненные разрушения Донбассу.

«В Евросоюзе сейчас происходят большие изменения в политике. Сейчас на подъеме партии евроскептиков, а те партии, которые поддерживают войну в Донбассе, сейчас утрачивают свои позиции. Надеюсь, что вскоре по завершению этих изменений мы будем говорить о том, что нужно выплатить репарацию и заплатить за восстановление разрушенного Донбасса», — заявил Мануэль Оксенрайтер.

При этом он констатировал, что пока Европа фактически финансирует тех, кто уничтожает Донбасс.

«К сожалению, западные СМИ, в особенности СМИ Германии, называли людей ЛНР террористами. Но вчера, во время посещения прифронтового Первомайска мы смогли увидеть, по какую сторону окопов на самом деле находятся террористы. И эти террористы, самое ужасное, спонсируются деньгами европейских налогоплательщиков, в том числе и немецких», — отметил наблюдатель из Германии.