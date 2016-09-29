На Украине есть одна «хорошая» новость — пенсионеров стало меньше, вымирают

Как сообщил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, последние годы на Украине наблюдается тенденция — в год умирают 700 тысяч пенсионеров.

Если года три назад (до майдана!) соотношение пенсионеров и лиц трудоспособного возраста было приблизительно 1,1:1, то теперь один пенсионер приходится на 1,5 работающих. Прогресс!

Например, на начало нынешнего годы на Украине насчитывалось 12 миллионов 312 тысячи пенсионеров, а на конец июня их было уже 11 миллионов 964 тысячи. Причем из них пенсионеров по возрасту — 9 миллионов 154 тысячи. Понятно, что есть еще некоторая часть тех, кому положена пенсия по инвалидности, но ее получают далеко не все.

Напомним, что сокращение числа пенсионеров на Украине — было одним из условий получения транша МВФ. Как видим, власть с этой задачей отлично справляется.

По данным Юрия Гаврилечко, 80% пенсионеров получают пенсию от 1000 до 2000 гривен (38 — 76 долларов). А на такие деньги при растущих ценах и неподъемной коммуналке долго не протянешь.