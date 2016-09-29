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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 29 Сентября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/09/2016 - 20:24

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинские силовики за минувшие сутки 123 раза обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики с применением танков, минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сегодняшнем брифинге сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Замкомандующего добавил, что с позиций противника было произведено 19 выстрелов из танковых орудий, выпущена 51 мина калибрами 82 и 120 мм. Кроме того, огонь велся из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Под огнем оказались окраины Ясиноватой и Докучаевска, поселки Зайцево под Горловкой, Трудовские и Александровка Петровского района Донецка, села Спартак к северу от столицы и Коминтерново на юге страны. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее