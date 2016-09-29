Сводка Министерства обороны ДНР 29 Сентября 2016 года

Украинские силовики за минувшие сутки 123 раза обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики с применением танков, минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сегодняшнем брифинге сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Замкомандующего добавил, что с позиций противника было произведено 19 выстрелов из танковых орудий, выпущена 51 мина калибрами 82 и 120 мм. Кроме того, огонь велся из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Под огнем оказались окраины Ясиноватой и Докучаевска, поселки Зайцево под Горловкой, Трудовские и Александровка Петровского района Донецка, села Спартак к северу от столицы и Коминтерново на юге страны.