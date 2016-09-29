Откровения бойца ВСУ, спасенного ополченцами ЛНР

Жестоко избитый боец 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Артем Крена, над которым издевались украинские военачальники за иное мнение, был вынужден искать спасение в народных республиках Донбасса.

Украинский боец высказывался против преступной киевской власти. Он рассказал, что ему пришлось идти на срочную службу, так как за уклонение предусмотрена уголовная ответственность, а откупиться — денег нет. За время службы в ВСУ всегда был в очень натянутых отношениях с командирами. Плыл против течения, высказывал свою точку зрения на происходящее в Донбассе, за что и был наказан. Младший сержант срочной службы ВСУ смог с трудом дойти до пункта пропуска в Станице-Луганской, где его в полумертвом состоянии обнаружили бойцы Народной милиции ЛНР. После этого солдата отправили в ближайшую больницу.

«Я был шокирован, что меня доставили в больницу. Зашили, заштопали, сделали операцию. Больше всего меня удивило то, что все обращались ко мне на Вы. Нам рассказывали, что здесь пытают и убивают», — рассказал он.

Также Крена отметил, что в рядах Вооруженных сил Украины практически нет «патриотов», готовых умирать за псевдо ценности, которые пропагандируют нынешние киевские власти. А нежелание украинцев служить в армии, привело сегодня к тому, что солдаты срочной службы оказались буквально в заложниках у президента Петра Порошенко. Чтобы избежать службы многие из них вынуждены попросту уезжать из страны или менять паспорта.

«Подготовку мы проходили в Львовской области. Обучали нас простые командиры, а вот контрактников — иностранные инструкторы. К ним подходить было запрещено, нас считали расходным материалом. Сейчас все поголовно военнослужащие мечтают отслужить и поскорей вернуться домой. Никто уже не видит смысла в этой войне», — резюмировал он.