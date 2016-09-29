Народная милиция ЛНР разминировала участок для разведения сил в Золотом

Саперные группы Народной милиции ЛНР сегодня разминировали участок местности на линии соприкосновения у Золотого, где планируется осуществить предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств сторон."Запланированные мероприятия по разминированию участка местности в зоне ответственности Народной милиции завершены", - сообщил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.

"Сегодня в рамках достигнутых рамочных соглашений силами и средствами инженерных подразделений Народной милиции ЛНР начата работа по проверке на наличие взрывоопасных предметов на двух участках местности территории ЛНР, которые оговаривались в Минске. Это районы населенных пунктов Золотое и Станица Луганская", - отметил он.

"После выполнения этих мероприятий на втором этапе будет произведена работа по очистке дорожных направлений в назначенных участках на линии разведения сил от взрывоопасных предметов и обозначение миноопасных участков", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

"До 1 октября 2016 года все подготовительные мероприятия по отводу сил и средств от линии боевого соприкосновения должны быть завершены", - подчеркнул майор.

"Народная милиция действует максимально открыто, строго придерживается установленных сроков. Хотелось бы, чтобы и украинская сторона также не нарушала взятые на себя обязательства", - отметил Марочко.