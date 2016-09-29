На пункте пропуска в Станице Луганской военнослужащие ЛНР спасли жизнь бойцу ВСУ

Военнослужащие Народной милиции ЛНР спасли жизнь бойцу срочной службы ВСУ, жестоко избитому командирами за антивоенные высказывания. Младший сержант из 28 отдельной механизированной бригады ВСУ Артем Крена рассказал, что после избиения смог добраться до пункта пропуска у моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской. Непосредственно у блокпоста ЛНР его уже в бессознательном состоянии обнаружили военнослужащие Народной милиции и отвезли в Луганск.

"Я был шокирован, что меня доставили в больницу. Зашили, заштопали, сделали операцию. Больше всего меня удивило то, что все обращались ко мне на "вы". Нам рассказывали, что здесь пытают и убивают", - отметил Крена.

Он пояснил, что с самого начала службы у него были натянутые отношения с командирами, так как не стеснялся высказывать и отстаивать свою точку зрения на события в Донбассе.

"Я не воин, чтобы воевать. И против кого, чего? Просто пришла повестка, от нее уйти нельзя. За уклонение предусмотрена уголовная ответственность, а откупиться – денег нет. Вот и пришлось служить", - рассказал призванный на службу в рамках шестой волны мобилизации.

По его словам, в рядах ВСУ практически не осталось патриотически настроенных военнослужащих. При этом солдаты-срочники оказались "буквально в заложниках у Порошенко" и вынуждены в ожидании приказа о демобилизации переслуживать по году и более.

Военнослужащие-контрактники также оказались в непростой ситуации, так как зачастую после увольнения вновь получают повестки о призыве на службу. Многие из них вынуждены уезжать из страны или менять паспорта, чтобы не возвращаться ряды ВСУ.

"Подготовку мы проходили во Львовской области. Обучали нас простые командиры, а вот контрактников - иностранные инструкторы. К ним подходить было запрещено, нас считали расходным материалом. Сейчас все поголовно военнослужащие мечтают отслужить и поскорей вернуться домой. Никто уже не видит смысла в этой войне", - уверен спасенный военнослужащими Народной милиции боец ВСУ.