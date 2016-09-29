Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Киевские силовики в нарушение Минских соглашений перебросили к линии соприкосновения в район Станицы Луганской танки военнослужащих. Об этом ЛИЦ сообщил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.

"Несмотря на достигнутые в Минске соглашения об отводе тяжелого вооружения и прекращении огня, руководство Украины продолжает наращивать количество военной техники и личного состава вдоль линии соприкосновения", - отметил он.

"Так, в населенный пункт Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области для усиления 28-й бригады вооруженных сил Украины прибыло два танка Т-64 и до взвода личного состава", - подчеркнул Марочко.

"В районе населенного пункта Троицкое обнаружен взводный опорный пункт, на позициях которого зафиксированы две БМП. В 2 км юго-восточнее населенного пункта Троицкое подтверждено размещение ротного опорного пункта противника с четырьмя единицами БМП и одним БТР", - добавил майор.