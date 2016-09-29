Из Львова в Москву на заработки: «В России больше платят»
опубликовано vinodelov в Чт, 29/09/2016 - 21:54 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
|
|
Мы в соцсетях
|
Из Львова в Москву на заработки: «В России больше платят»
опубликовано vinodelov в Чт, 29/09/2016 - 21:54 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
Комментируем:
Пишем в блогах:
Сейчас на сайте 3 пользователя и 742 гостя.
Пользователи на сайте
Отправить комментарий