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Из Львова в Москву на заработки: «В России больше платят»

опубликовано vinodelov в Чт, 29/09/2016 - 21:54 Новость: тема тэги гео
Поезд Львов-Москва

Как выяснилось, самый популярный поезд на Украине, куда билеты нужно брать загодя, — № 74 «Львов — Москва». Только за август этим маршрутом в Россию выехали 12847 человек. Но лишних мест не бывает в любое время года.

Восточное региональное управление приграничной службы Украины сообщает, что в этом году границу с Россией пересекли 2 миллиона 780 тысяч 770 украинцев. Сейчас в РФ работают около 4 миллионов граждан страны 404.

Вот что рассказали два молодых парня 20 и 25 лет, которые ехали в поезде «Львов — Москва»: «Мы очень часто ездим в Россию. Только там можно заработать. Два месяца работаем в Москве разнорабочими, потом возвращаемся и месяца три неплохо живем. Россияне щедро платят. Это на Украине русские — враги, а на стройке — все друзья. Мы даже на русском языке там не говорим, но нас понимают».

Они рассказали, что без московских денег родителям нечем было бы платить за коммуналку.

В среднем ребята из Львова зарабатывают 450 — 500 долларов в месяц. На Украине это большие деньги. За подобную работу во Львове платят в 4 раза меньше.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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