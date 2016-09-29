Минометчики карательной группировки «Азов» провели стрельбы

В среду, 28 сентября, минометная батарея террористического бандформирования «Азов» провела учебные стрельбы на полигоне.

Минометчики карбата отрабатывали заградительный огонь и поражения взводных опорных пунктов противника. Боевики учились прикрывать огнем свою пехоту, которая наступает на позиции предполагаемых защитников Донбасса, а также выбивать их из хорошо оборудованных оборонительных позиций и сооружений.

По оценке террориста по кличке Сармат, с заградительным огнем вояки справились на оценку 4+, а с поражением огневых позиций — на 5. Уже вторая мина легла прямо в цель. Командиры взводов и расчетов, среди которых тоже есть такие, которые впервые выполняют эти обязанности, со своей работой справились на твердую четверку.

Минометчики карательного батальона объединили опыт «старичков» и стремление молодого пополнения. Опытных боевиков, участвовавших в боевых операциях, осталось немного. Именно для того украинским террористам полигон и нужен, чтобы передать боевой опыт младшим подельникам.