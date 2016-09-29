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Главная Сводка событий Новороссии за 29 сентября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/09/2016 - 22:40

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили соглашение о разведении сил на линии соприкосновения в Донбассе и роль ОБСЕ в соблюдении перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин также обратил внимание на решение об одностороннем прекращении огня и выразил надежду, что украинская сторона в свою очередь воздержится от вооруженных провокаций в зоне конфликта и предпримет реальные шаги по выполнению своих политических обязательств. "Речь идет об осуществлении амнистии и предоставлении Донбассу законодательно закрепленного на постоянной основе особого статуса.

Власти Донецка не исключают провокаций со стороны Киева во время предварительного голосования для выборов кандидатов в представители местных органов самоуправления. Об этом заявил в четверг РИА Новости глава городской администрации Игорь Мартынов. "Мы ожидаем всего, вплоть до идейных провокаций — могут и флаги выбросить. Все комиссии и участки у нас находятся в безопасной зоне, все это учитывалось. Была проведена работа, чтобы исключить попадания. В прифронтовых районах все будут голосовать на безопасной территории".

Минобороны ДНР планирует провести разведение сил в районе Петровского в течение дня при условии сохранения режима тишины. Разведение сил запланировано начать с населенных пунктов Петровское в Донецкой области, а также Станица Луганская и Золотое в Луганской области. В ДНР заявили, что отвод сил сторон конфликта в районе Петровского начнется 1 октября в 11 часов утра.

Разведка ДНР продолжает выявлять факты нахождения запрещенного вооружения ВСУ у линии соприкосновения. В районе Красногоровки отмечено сосредоточение одного танка, двух БМП, трех грузовых автомобилей с топливом и боеприпасами, а также огневой позиции двух минометов". Отмечено прибытие в Константиновку девяти автомобилей с боеприпасами и личным составом. В районе Дзержинска в зоне ответственности 53-й отдельной мотопехотной бригады отмечена работа беспилотного летательного аппарата.

Саперы ЛНР провели разминирование на одном из участков, где запланировано разведение сил сторон конфликта в Донбассе. Об этом заявил в четверг на брифинге Андрей Марочко. "Проводилось разминирование участка местности в районе населенного пункта Золотое". По его словам, на данный момент в районе Станицы Луганской и Золотого проходят работы по переносу блокпостов на оговоренное в минских соглашениях расстояние. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее