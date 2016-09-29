ВСУ третьи сутки обстреливают позиции НМ ЛНР у Станицы Луганской, пытаясь сорвать "режим тишины"

Попытки сорвать намеченное на 1 октября начало разведение сил сторон в районе Станицы Луганской предпринимают представители "определенных кругов" в ВСУ. Об этом сообщил старший блокпоста Народной милиции в районе моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской Николай Кузьмин. Он напомнил, что за минувшие сутки киевские силовики дважды обстреляли позиции Народной милиции в окрестностях Станицы.

"В ночь с 28 на 29 сентября был обстрелян блокпост со стороны ВСУ. Огонь начался в 21.40 и велся из БМП-2, КПВТ, АГС, подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", "Утесов" и снайперских винтовок, - рассказал Кузьмин. - Прежде всего огонь велся по передовой позиции блокпоста, также по самому блокпосту и наблюдательному пункту".

"С учетом сегодняшнего дня обстрел ведется уже третьи сутки, - напомнил старший блокпоста. - По хронологии и динамике событий можно сделать вывод, что есть определенные силы в ВСУ, которые заинтересованы в срыве наших договоренностей".

При этом Кузьмин отметил, что бойцов ВСУ провоцирует на огонь некая "третья сила".

"Приезжает группа на передний край к ВСУ, договариваются с личным составом, может, даже там за гуманитарку, с просьбой пострелять, как они нас там называют, "по сепарам", - сообщил он.

"В итоге получается срыв договоренностей. Эти сделали свое дело и уехали, а у тех, кто на блокпосту, боекомплект целый остается", - пояснил представитель Народной милиции.

Окрестности Станицы Луганской являются одним из первых трех районов разведения сил в Донбассе. Народная милиция ЛНР планирует начать отвод подразделений в зонах разведений 1 октября.