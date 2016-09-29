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На Украине взрослые смертельно травятся алкоголем, а дети едят дурман

опубликовано vinodelov в Чт, 29/09/2016 - 22:57 Новость: тема тэги гео
Больница

Как мы уже сообщали, в Харькове люди массово отравились паленой водкой, которая открыто продавалась в торговой сети. Начиная с 21 сентября уже умерли 37 человек. Большинство людей все-таки выжили, но здоровье их подорвано и почти все начинают слепнуть. Подобного случая не было даже в нестабильные 90-е и во времена «сухого закона».

В ближайшие дни число жертв увеличится, поскольку водка продавалась не только в Харькове, жертвы уже есть в Николаеве, в Луганской области (территория, подконтрольная Украине).

Кроме того, в городе Лиман Донецкой области (бывший Красный Лиман) пять человек умерли после употребления самодельного коньяка. В Луганской области от отравления неизвестным контрафактным алкоголем умерли еще два человека.

Социологи говорят, что такие случае теперь будут не редкими, ведь на Украине в ближайшее время цена на спиртные напитки существенно вырастет.

А тем временем шестеро детей в Чаплынском районе Херсонщины госпитализированы с симптомами отравления дурманом.

В селе Строгановка подростки в возрасте одиннадцати лет на большой перемене гуляли возле школы и обнаружили заросли дурмана — сорняка, ядовитые семена которого имеют галлюциногенное действие. Школьники этих семян наелись до отвала. Пятеро из них угодили в районную больницу.

Еще один шестилетний мальчуган из соседнего села Долинское наелся семян дурмана, гуляя у своего дома.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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