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Результаты "перемирия"

опубликовано Артем Смолов в Чт, 29/09/2016 - 23:18 Новость: тема тэги гео
в Сирии
Очевидцы с места событий утверждают, что в результате "перемирия" общая ситуация в Сирии еще больше обострилась. В Алеппо и Хаме формирования боевиков перегруппировались и продолжили атаки на позиции сирийской правительственной армии. Получены дополнительные данные о причастности к обстрелу гуманитарного конвоя ООН в районе Урум аль-Кубра со стороны боевиков, которые фактически входят в сетевую структуру движения "Джебхат-ан-Нусра" (организация запрещена в России). Тем временем, гуманитарные грузы доставляются ООН при содействии сирийских властей в некоторые наиболее пострадавшие районы.

В резонансном деле с недавним разгромом гуманитарного конвоя проявляются дополнительные детали. В Министерстве обороны РФ сообщили, что в районе конвоя действовал беспилотный летательный аппарат западной коалиции по своим тактико-техническим характеристикам способный наносить удары по наземным целям. В Пентагоне утверждают, что авиация коалиции не летала в районе конвоя. Однако, в российском оборонном ведомстве другие данные. Согласно сведениям российских военных, указанный БПЛА покинул район атаки конвоя примерно через полчаса после случившегося.

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