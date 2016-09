Партнеры















Старый Алеппо. Бой в районе Азази / Old Aleppo. Fight in Azazi опубликовано Марат Мусин в Чт, 29/09/2016 - 23:53

Бои в исторической части города носят наиболее ожесточенный характер. Узкие улицы Старого Алеппо, сама история которого насчитывает несколько тысячелетий, стали ареной борьбы с варварами XXI века, осадившими древнюю Цитадель... Fighting in the historic part of the city are the most violent. The narrow streets of Old Aleppo, which history spanning several millennia, became the scene of the fight against the barbarians of the XXI century who besieged the ancient Citadel ... :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

