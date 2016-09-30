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Сделано в Болгарии

опубликовано Артем Смолов в Пт, 30/09/2016 - 00:02 Новость: тема тэги гео
в Сирии
Боевики, действующие под эгидой "Свободной армии Идлеба" в районе Алеппо получили крупную партию ракет для РЗО "Град". Установки залпового огня были переброшены на ключевые участки и нанесли массированный удар по позициям сирийской правительственной армии. Специалисты на фотографиях укупорки ракет оценили маркировку. Оказалось, что повстанцы в Сирии используют продукцию болгарского предприятия "Вазовские машиностроительные заводы" (VMZ).

Учитывая тот факт, что болгарское руководство является обычным марионеточным правительством, действующим в угоду американской администрации, факт этих поставок не слишком удивителен. Точно также болгары помогали и немецкому руководству во время Второй мировой войны. Болгария – политически полностью несамостоятельная территория не способная что-либо изменить в своем статусе. Кто сильнее, на того Болгария и работает. Впрочем, как и подавляющее большинство европейских стран.

После Второй мировой войны Европа была разделена на зоны влияния. В результате интеллектуальной слабости советского руководства и последовавших политических событий, американское влияние расширилось до восточных границ Украины. Очаг нестабильности на Украине, созданный американской агентурой стратегически увеличивает риски национальной безопасности для Российской Федерации.

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