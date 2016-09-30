Главный оплот международного терроризма

Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби решил запугать российское руководство ужасами, в том случае, если российская сторона не изменит свою принципиальную позицию по Сирии. Дословно это прозвучало так : "Последствия таковы, что гражданская война в Сирии продолжится. Экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом, существующим в Сирии для расширения своих операций. Которые будут включать в себя, несомненно, удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и они (русские - ред.) продолжат терять ресурсы, возможно, снова самолеты".

В этой фразе господина Кирби отражается все, как прозрачная стоячая вода отражает предметы в хорошую погоду при соответствующем естественном освещении. Американская администрация требует политической сдачи Башара Асада, в противном случае Россия будет терять своих людей и самолеты, а в российских городах произойдут террористические акты. Однако, в этой скрытой угрозе терроризмом слишком торчат американские уши. Если террористы, с которыми ведет борьбу сирийская армия и ВКС России, активизируются, это значит, что они получат определенные ресурсы. Кто эти ресурсы обеспечит?

Рассуждая об активизации новых террористических угроз для России, американский представитель не видит новых террористических угроз для США. Это означает, что "международный терроризм" как политическое явление очень избирателен. По крайней мере, так считают а американском Госдепе. Официальное заявление американского должностного лица о российских самолетах и террористических актах косвенно указывает на то, кто мог быть заказчиком (или вдохновителем) террористического акта с российским пассажирским самолетом над Синаем и атаки российского бомбардировщика на границе с Турцией. В общем, как выяснилось, Джон Кирби не стесняется.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал данное американское заявление "политической низостью". Вместо того, чтобы в своих политических интересах оказывать на Россию давление, российский чиновник предложил американской стороне сосредоточиться на выполнении заключенных соглашений по Сирии. По крайней мере, наконец, хотя бы отделить террористов от "оппозиционеров". В принципе, есть повод для российской стороны спросить в масштабах ООН, что конкретно имела ввиду американская администрация, указывая на будущие террористические акты в российских городах и будущие атаки российских самолетов. Та или иная помощь терроризму в России является актом прямой агрессии. Следует ли считать, что американское государство официально поддерживает терроризм в отношении России(?). Страны - держателя американских государственных облигаций в режиме западных санкций, поставщика ракетных двигателей для США и редкоземельных металлов в режиме военных провокаций в Крыму и Сирии.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что выступление Джона Кирби о возможности терактов в России означает признание, что "оппозиция" в Сирии - это подконтрольный США "террористический интернационал". Кирби фактически дал понять, что масштабы американского влияния на деятельность террористов глобальны.

В принципе заявление американского чиновника полностью раскрыло карты. Нет в Сирии никакой «военной оппозиции», а есть «американская повстанческая армия». Вполне логично, что никто и не собирался исполнять условия перемирия, оставив их лишь для сирийской правительственной армии. Сами в это время подвозили боеприпасы и проводили перегруппировки. Нет никакой "военной политической оппозиции". Это обычные наемники, нанятые за американские, саудовские, катарские, турецкие и прочие деньги.