Чудесная оплошность! Внешняя разведка Украины потеряла ноутбуки

По сообщению заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, военнослужащие внешней разведки Украины умудрились потерять два ноутбука с секретной информацией и персональными данными сотрудников службы.

«Нашей разведке стало известно об утрате военнослужащими внешней разведки Украины двух ноутбуков с секретной информацией. Из документов, содержащихся в ноутбуках, стало известно, что в настоящее время группа украинских разведчиков работает в районе населенного пункта Константиновка, к северу от Донецка в зоне ответственности 53 отдельной мотопехотной бригады», — сказал замкомандующего.

Басурин подчеркнул, что на носителях обнаружили отчетные материалы выполненных мероприятий службы внутренней разведки Украины за полгода, персональные данные контактных лиц, сотрудничающих с украинской разведкой и службой безопасности на территории Народных Республик, а также данные на действующих сотрудников Службы военной разведки.