Главная

Больше «укропам» не верит никто

опубликовано vinodelov в Пт, 30/09/2016 - 10:44 Новость: тема тэги гео
Больше укропам не верит никто
Ещё в ХVII веке царь Алексей Михайлович, направляя своих бояр и дьяков на переговоры с козацкой старшиной в Переяслав, строго наказывал быть как можно осмотрительнее с чубатыми партнёрами: «зело продажны».

В ХХI веке эта истина уже стала доступна всей Европе, не исключая нынешнего Папу Римского Франциска. Ведь понтифик публично обратился к властям Украины с убедительной просьбой не разворовывать те восемь миллионов евро, которые он передал в помощь вынужденным переселенцам.

Тем более, как подчеркнул Папа, эти деньги хоть и от чистого сердца, но с большим трудом собрали верующие в кризисной Европе, и им очень хочется чтобы вся сумма пошла на приобретение лекарств, продуктов и других необходимых вещей для детей беженцев.

Это же надо так низко пасть, чтобы вся Европа разуверилась в элементарной честности современной украинской «старшины»!..

Василий Семёнов
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!