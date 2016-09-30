Больше «укропам» не верит никто

Ещё в ХVII веке царь Алексей Михайлович, направляя своих бояр и дьяков на переговоры с козацкой старшиной в Переяслав, строго наказывал быть как можно осмотрительнее с чубатыми партнёрами: «зело продажны».

В ХХI веке эта истина уже стала доступна всей Европе, не исключая нынешнего Папу Римского Франциска. Ведь понтифик публично обратился к властям Украины с убедительной просьбой не разворовывать те восемь миллионов евро, которые он передал в помощь вынужденным переселенцам.

Тем более, как подчеркнул Папа, эти деньги хоть и от чистого сердца, но с большим трудом собрали верующие в кризисной Европе, и им очень хочется чтобы вся сумма пошла на приобретение лекарств, продуктов и других необходимых вещей для детей беженцев.

Это же надо так низко пасть, чтобы вся Европа разуверилась в элементарной честности современной украинской «старшины»!..