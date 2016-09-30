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На луганско-донецкой границе мзду не берут?

опубликовано vinodelov в Пт, 30/09/2016 - 10:53 Новость: тема тэги гео
На луганско-донецкой границе
Многих удивляет то обстоятельство, что на границе между ДНР и ЛНР присутствуют таможенники. В представлении жителей Донбасса это как-то не совпадает с братскими отношениями между обеими народными республиками.

Ясность в сложившуюся ситуацию постарался внести председатель Государственного таможенного комитета ЛНР А. Карпак. Он сообщил, что таможенного оформления между республиками Донбасса не существует. А есть лишь пункты таможенного контроля для того, чтобы товаропоток между Республиками перемещался в рамках действующего законодательства.

А любые «взимания пошлин на этих пунктах таможенного контроля незаконны», - подчеркнул Карпак.

Василий Семёнов
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Денис Виноделов

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