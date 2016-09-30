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Руслана снова зажигает

опубликовано vinodelov в Пт, 30/09/2016 - 10:56 Новость: тема тэги гео
Руслана снова зажигает
Руслана которая Лыжичко продолжает свои «дыки танци». Но уже не на эстраде и не на майдане, а на телеэкране, где демонстрирует свидомитам способы обойтись без клятого российского газа в зимние месяцы.

Нет, она не рекламирует дрова или кизяк. Зажигалка майдана – «спалахуйка» (как это звучит на соловьиной мове) не опускается столь низко. Она окружила свою хатынку, которой позавидовал бы Янукович, целым набором альтернативных источников энергии. В том числе ветряными мельницами, солнечными батареями. Удовольствие, прямо скажем, не дешёвое. Но она настойчиво предлагает соотечественникам последовать её примеру.

Рядовому гидняку до горьких слёз обидно: как же так, вместе с Русланой скакали, ей подпевали, а остались на бобах, или проще – на кизяках. А кто виноват, если Руслана оказалась ближе других к финансовым потокам? Продавая родину надо не клювом щёлкать, а мышей ловить.

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

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