Этот Павел Подобед — самый главный юдоед

Белых и пушистых украинцев всё время кто-то обижает. Ну, москали это само собой. Но вот поляки недавно обвинили в Волынской резне. Пришлось искать контраргументы о том, что, мол, и Армия Крайова стреляла в украинцев. А теперь вот нагрянувший с визитом в Киев президент Израиля упрекнул нэпэрэможну нацию в участии в Холокосте – истреблении евреев в период Второй мировой войны,

Ну как с этим примириться? Вот сотрудник Института национальной памяти Украины Павел Подобед и нашёл выход. В отместку предложил выставить счёт Израилю за участие евреев в якобы имевшем месте истреблении украинцев в 20-30-е годы прошлого столетия. Мол, тогда на Украине было убито три миллиона аборигенов, а в составе «кровавого» НКВД евреев было в полтора раза больше, чем украинцев.

Нет, всё-таки интересное кино получается: то украинцы помогают истреблять соотечественников евреям, то немцам. Прямо рок какой-то. А теперь ещё, возможно, и видному гидняку Подобеду присвоят звание «юдофоба» или «юдоеда», то есть ненавистника евреев. Не отмоешься потом.