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Этот Павел Подобед — самый главный юдоед

опубликовано vinodelov в Пт, 30/09/2016 - 11:01 Новость: тема тэги гео
Этот Павел Подобед
Белых и пушистых украинцев всё время кто-то обижает. Ну, москали это само собой. Но вот поляки недавно обвинили в Волынской резне. Пришлось искать контраргументы о том, что, мол, и Армия Крайова стреляла в украинцев. А теперь вот нагрянувший с визитом в Киев президент Израиля упрекнул нэпэрэможну нацию в участии в Холокосте – истреблении евреев в период Второй мировой войны,

Ну как с этим примириться? Вот сотрудник Института национальной памяти Украины Павел Подобед и нашёл выход. В отместку предложил выставить счёт Израилю за участие евреев в якобы имевшем месте истреблении украинцев в 20-30-е годы прошлого столетия. Мол, тогда на Украине было убито три миллиона аборигенов, а в составе «кровавого» НКВД евреев было в полтора раза больше, чем украинцев.

Нет, всё-таки интересное кино получается: то украинцы помогают истреблять соотечественников евреям, то немцам. Прямо рок какой-то. А теперь ещё, возможно, и видному гидняку Подобеду присвоят звание «юдофоба» или «юдоеда», то есть ненавистника евреев. Не отмоешься потом.

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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