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На Галичине боевик «АТО» угрожал взорвать боевую гранату в многоэтажке

опубликовано vinodelov в Пт, 30/09/2016 - 11:16 Новость: тема тэги гео
Граната РГД-5

В Червонограде Львовской области мужчина, разъяренный ссорой с женой, угрожал взорвать в квартире пятиэтажного дома боевую гранату РГД-5. Об этом 30 сентября сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В Червоноградский отдел полиции 29 сентября в 16.00 на оперативную линию 102 обратился 48-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его знакомый, который живет в соседней пятиэтажке, угрожает взорвать гранату.

На месте происшествия выехали сотрудники Червоноградского отдела полиции и следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, в квартире проживает семейная пара — 50-летний мужчина с женой. В тот день между супругами произошла ссора, во время которой жена ушла из дома. Тогда мужчина взял гранату и заявил, что взорвет ее, если женщина не вернется.

В переговоры с разъяренным мужчиной вступил заместитель начальника Червоноградского отдела полиции Виталий Панасюк.

«Он находился в состоянии алкогольного опьянения и держал в руках гранату. Как мы установили позже, это была боевая граната РГД-5. Откуда человек ее взял, мы сейчас выясняем, но он — участник боевых действий, находился в зоне „АТО“. Мы поговорили и он отдал мне эту гранату, которую в дальнейшем взрывотехники обезвредили в безопасном месте», — рассказал Виталий Панасюк.

Злоумышленник задержан согласно ст.208 УПК Украины.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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