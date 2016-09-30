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Аваков заявил, что сотрудники телеканала «Интер» могли устроить самоподжог в своей редакции

опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/09/2016 - 12:23 Новость: тема тэги гео
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в лучших традициях украинского «правосудия» заявил, что одной из версий пожара в здании телецентра компании "Национальные информационные системы", производящей программы для телеканала "Интер" является самоподжог. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала 1+1 в четверг вечером. "Существуют разные версии, в том числе самоподжог",- сказал Аваков.
Украина любит обвинять других в собственных преступлениях, достаточно вспомнить версии украинских следователей о трагедии 2 мая в Одессе, согласно которым люди, сгоревшие и задохнувшиеся в доме Профсоюзов, сами виноваты в этом - неосторожно обращались с огнём. Да и обстрелы республик Донбасса, согласно заявлениям украинских военных, ополченцы устраивают сами, а укро-фашисты из карательных нацбатальонов вовсе не при чем.
Напомним, 4 сентября радикалы, которые обвиняли сотрудников телеканала в антиукраинской позиции, вломились в их здание в Киеве и устроили пожар. Журналисты «Интера» предоставили записи с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно, как в помещение врываются десятки неизвестных в камуфляже и масках, обливают оборудование и поджигают телестудию. После происшедшего Аваков сообщил, что участники пикета под зданием студии "Интера", где произошел пожар, в прошлом – бойцы ВСУ.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"