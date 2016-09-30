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Главная Саакашвили заподозрили в заговоре с целью свержения власти в Грузии опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/09/2016 - 12:29 Новость: тема тэги гео В Грузии заведено уголовное дело по статье «Заговор с целью свержения власти». Поводом стала появившаяся в интернете аудиозапись, подлинность которой в настоящий момент устанавливают. На ней предположительно Михаил Саакашвили призывает к перевороту лидеров основанной им партии «Единое национальное движение», если она проиграет парламентские выборы.

Из записи:

— Вы должны взять инициативу в свои руки и создать группы. Например, Како Бежашвили или другие радикально настроенные, и напрямую с ними надо обсудить эту тему.

— 200 человек на Руставели перекроют вход. Давайте хорошо посчитаем финансы. Если 10 лари в день будет стоить один человек, двух-трехмесячная акция примерно 200 человек нам во сколько обойдется? У меня даже есть план государственного переворота, военного переворота. Опаснее этого что можно придумать?

— Революционный сценарий необходим. Другой не пройдет. Мы выглядим так, как будто терпим поражение, поэтому нам нужно мобилизовать много людей.

Михаил Саакашвили уже назвал запись подделкой и обвинил в провокации политических конкурентов.

Сотрудники грузинского МВД объявили об обнаружении на территории страны тайников с большим количеством боеприпасов, взрывчатки и огнестрельного оружия. Оперативники считают, что они были подготовлены в то время, когда страной руководил как раз бывший президент. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее