Брифинг о первых итогах спецоперации по борьбе с контрабандой в ЛНР

Правоохранители Республики, участвующие в межведомственной спецоперации "Стоп, контрабанда!", за 20 дней изъяли товарно-материальные ценности на общую сумму более 5 млн руб. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры ЛНР Дмитрий Верещага.

Он напомнил, что операция "Стоп, контрабанда!" началась по распоряжению главы ЛНР Игоря Плотницкого и будет проводиться до особого распоряжения. В ней участвуют представители всех силовых структур: Генеральной прокуратуры, Государственного комитета налогов и сборов, Государственного таможенного комитета, МВД, МГБ, а также военной прокуратуры.

"Генеральная прокуратура координирует деятельность по борьбе с контрабандой и попаданием товаров контрабандным путем на территорию Республики. По всей территории ЛНР круглосуточно работают мобильные группы", – рассказал Верещага.

"В результате проведения операции только за 20 дней были изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму более пяти миллионов рублей", – подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Он отметил, что Генеральная прокуратура ЛНР "оперативно проводит рассмотрения административных дел".

"По результатам рассмотрения административных материалов за данный период времени конфисковано в доход государства товарно-материальных ценностей на сумму два миллиона 600 тысяч рублей", – уточнил начальник управления.