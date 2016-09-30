Замалчивание Вашингтоном информации о планирующихся терактах в отношении граждан РФ будет квалифицироваться как сокрытие

Москва требует от Вашингтона незамедлительно сообщать всю информацию, которой они могут располагать, по готовящимся терактам в отношении РФ и ее граждан, замалчивание будет считаться сокрытием информации.

Такое заявление сделала в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "В случае наличия какой-либо информации о планирующихся терактах, о возможном нападении на российские города, как об этом говорил господин Кирби, о возможных провокациях и терактах в отношении российских граждан незамедлительно сообщить Москве всю имеющуюся информацию. В ином случае других вариантов, кроме как считать это сокрытием информации, просто нет".

Накануне представитель госдепа США Джон Кирби пригрозил, что возможное прекращение сотрудничества между Вашингтоном и Москвой по Сирии может оказать отрицательное влияние на Россию. "Последствия будут такими, что гражданская война в Сирии продолжится, экстремистские группировки будут использовать вакуум и продолжат расширять операции, которые, без сомнения, будут направлены против российских интересов. Россия продолжит направлять войска, продолжит терять ресурсы и даже самолеты", - сообщил Кирби.

В Москве считают, что возможный отказ Вашингтона от взаимодействия с Москвой по Сирии сыграет на руку террористам. Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала это заявление достаточно жестко: "Если раздающиеся из Вашингтона угрозы о прекращении взаимодействия превратятся в оформленные решения, то больше сомнений не будет - Белый дом взял боевиков под свое крыло, и на террористической улице большой праздник", - добавила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так же отреагировал на заявление Кирби: "У нас есть специальные службы, которые занимаются борьбой с терроризмом. Они занимаются этим на постоянной основе. Все необходимые меры принимаются не по случаю чего-то, они принимаются на постоянной основе".

И все же МИД РФ порекомендовал находящимся за рубежом россиянам 30 сентября проявлять особую осторожность и избегать общественных мест из-за возможных нападок на Россию и провокаций в отношении ее граждан.

"В Москве обратили внимание на призывы ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября в увязке с пятничными молитвами т.н. "Всемирного дня гнева и протеста" против нового витка боевых действий в Алеппо", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"В этой связи рекомендуем россиянам, находящимся или проживающим за рубежом, проявлять разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где "гнев и протест" могут быть обращены против их достоинства и безопасности", - добавили в ведомстве.