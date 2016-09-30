Очередная ошибка американских военных в Афганистане - погибло 15 мирных жителей

Согласно информации Организации Объединенных Наций по меньшей мере 15 мирных жителей погибли, 13 ранены в результате удара американского беспилотника в восточной части Афганистана. В ООН призвали к независимому расследованию инцидента. Сообщается, что удар был нанесен после того, как американская разведка получила информацию о нахождении в районе Ачин в провинции Нангархар подразделения боевиков ИГИЛ.
По данным миссии ООН в результате удара было уничтожено несколько боевиков, однако и среди гражданского населения были зафиксированы значительные жертвы.
"Миссия ООН в Афганистане подчеркивает необходимость для всех сторон в конфликте соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом", – заявили в ООН.
Военное командование США подтвердило информацию о том, что в указанной местности был нанесен удар по ИГИЛ с использованием дрона и сообщило, что проверяет информацию о жертвах среди мирного населения.
Ранее сообщалось, что от авиаудара США в Афганистане убиты 18 человек, возможны жертвы среди гражданских.
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