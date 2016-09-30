Партнеры















Мы в соцсетях

Главная США хотят остановить сирийскую армию опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/09/2016 - 14:16

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: В ответ на возобновление боевых действий в Алеппо администрация президента США Барака Обамы начала обсуждать более жесткие меры реагирования на действия армии Башара Асада. Среди обсуждаемых вариантов — авиаудары по позициям сил сирийской армии. Как пишет Reuters со ссылкой на источники в администрации США, обсуждение проводилось на "рабочем уровне", провал дипломатии вокруг урегулирования ситуации в Сирии не оставил Белому дому выбора, кроме как рассмотреть альтернативные варианты, большинство из которых связано с применением силы. Среди них — разрешить союзникам в Персидском заливе снабжать повстанцев более современным оружием. Администрация Обамы возражает против этого из-за опасений, что оружие может попасть в руки ИГ или "Аль-Каиды", запрещенных в России. Другой, наиболее жесткий, — нанесение авиаударов по базам ВВС Сирии, недалеко от боевых действий между войсками Асада и повстанцами, на севере страны. Этот вариант также был отвергнут из-за вероятности жертв со стороны российских военных. Также среди обсуждаемый решений — отправка большего контингента сил специальных операций США для обучения и консультаций курдских и сирийских повстанческих группировок, а также развертывание дополнительных американских и коалиционных военно-воздушных и военно-морских сил в восточной части Средиземного моря. Скорость, с которой сирийские войска ведут наступления в Алеппо, и трудности с дипломатическим вариантом урегулирования конфликта многих в администрации Обамы "застали врасплох". ​Они считают, что, если войска Асада отобьют Алеппо, это нанесет сокрушительный удар по повстанцам. Напомним, 28 сентября госсекретарь США Джон Керри заявил, что США готовятся приостановить сотрудничество с Россией по Сирии. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее