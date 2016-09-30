США хотят остановить сирийскую армию

В ответ на возобновление боевых действий в Алеппо администрация президента США Барака Обамы начала обсуждать более жесткие меры реагирования на действия армии Башара Асада. Среди обсуждаемых вариантов — авиаудары по позициям сил сирийской армии. Как пишет Reuters со ссылкой на источники в администрации США, обсуждение проводилось на "рабочем уровне", провал дипломатии вокруг урегулирования ситуации в Сирии не оставил Белому дому выбора, кроме как рассмотреть альтернативные варианты, большинство из которых связано с применением силы. Среди них — разрешить союзникам в Персидском заливе снабжать повстанцев более современным оружием. Администрация Обамы возражает против этого из-за опасений, что оружие может попасть в руки ИГ или "Аль-Каиды", запрещенных в России. Другой, наиболее жесткий, — нанесение авиаударов по базам ВВС Сирии, недалеко от боевых действий между войсками Асада и повстанцами, на севере страны. Этот вариант также был отвергнут из-за вероятности жертв со стороны российских военных. Также среди обсуждаемый решений — отправка большего контингента сил специальных операций США для обучения и консультаций курдских и сирийских повстанческих группировок, а также развертывание дополнительных американских и коалиционных военно-воздушных и военно-морских сил в восточной части Средиземного моря. Скорость, с которой сирийские войска ведут наступления в Алеппо, и трудности с дипломатическим вариантом урегулирования конфликта многих в администрации Обамы "застали врасплох". Они считают, что, если войска Асада отобьют Алеппо, это нанесет сокрушительный удар по повстанцам. Напомним, 28 сентября госсекретарь США Джон Керри заявил, что США готовятся приостановить сотрудничество с Россией по Сирии.