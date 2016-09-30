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Главная Газпром получил разрешение от Турции на проведение изыскательских работ для строительства «Турецкого потока» опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/09/2016 - 14:23 Новость: тема тэги гео Российская энергетическая компания «Газпром» по дипломатическим каналам получила разрешение на проведение изыскательских работ по двум ниткам морского участка газопровода «Турецкий поток» в территориальных водах Турции.

«Следует отметить конструктивное, оперативное взаимодействие с турецкими партнерами. Работа по проекту «Турецкий поток» идет в отличном темпе», ― заявил глава компании Алексей Миллер. Напомним, в середине сентября «Газпром» сообщил, что получил первое разрешение властей Турции на строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» в рамках подготовительных процедур по возобновлению проекта. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее