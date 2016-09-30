Газпром получил разрешение от Турции на проведение изыскательских работ для строительства «Турецкого потока»

Российская энергетическая компания «Газпром» по дипломатическим каналам получила разрешение на проведение изыскательских работ по двум ниткам морского участка газопровода «Турецкий поток» в территориальных водах Турции.
«Следует отметить конструктивное, оперативное взаимодействие с турецкими партнерами. Работа по проекту «Турецкий поток» идет в отличном темпе», ― заявил глава компании Алексей Миллер. Напомним, в середине сентября «Газпром» сообщил, что получил первое разрешение властей Турции на строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» в рамках подготовительных процедур по возобновлению проекта.
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