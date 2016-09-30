Еврокомиссия предлагает расширить торговые квоты на товары из Украины

Еврокомиссия заявила о готовности увеличить квоты на экспорт ряда сельскохозяйственных и промышленных товаров из Украины, в частности зерна, помидоров, меда, удобрений, электрооборудования и металлопродукции. Об этом говорится в предложении Еврокомиссии к Европарламенту и Совету ЕС.
Что касается сельскохозяйственных товаров, то предложено экспортировать в ЕС на лучших условиях ячмень (350 тыс. тонн в год), пшеницу (100 тыс. тонн в год), кукурузу (650 тыс. тонн в год), овес (4 тыс. тонн в год) и другие зерновые.
Предложение также предусматривает увеличение на 50% беспошлинного экспорта в ЕС помидоров, подвергнутых обработке (5 тыс. тонн в год).
Кроме того, расширяются квоты на экспорт украинского натурального меда (3 тыс. тонн в год), а также товаров промышленной отрасли, в частности удобрений, обуви, электрооборудования и металлопродукции.
"Учитывая сложную экономическую ситуацию в Украине, важно, чтобы решение вступило в силу через день после его публикации в Официальном журнале ЕС", - говорится в предложении.
"Мы надеемся, что это даст положительный импульс украинской экономике. Прогресс ощутимый, но многое еще предстоит сделать для раскрытия всего потенциала нашей зоны свободной торговли", - сказала в Киеве еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
В случае принятия предложения решение о дополнительных торговых преференциях будет действовать в течение трех лет.
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