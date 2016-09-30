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Киевляне хотят переименовать проспект Бандеры

опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/09/2016 - 15:35 Новость: тема тэги гео
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Киевляне хотят переименовать проспект Бандеры. Петиция к Киевсовету с требованием присвоить проспекту имени Степана Бандеры нейтральное название набрала необходимые 10 тысяч голосов.
"В связи с тем, что личность Степана Бандеры является неоднозначной даже для украинских граждан, а для многих даже провокационной, следует присвоить проспекту нейтральное название", - говорится в тексте петиции.
По мнению автора Игоря Щукина, можно было найти "колоссальное количество альтернативных и совершенно безобидных вариантов" переименования бывшего Московского проспекта.
Отметим, на сайте Киевсовета было зарегистрировано еще несколько петиций против переименования Московского проспекта, однако они не собрали необходимые голоса. В частности, киевляне предлагали вернуть старое название и даже вынести вопрос о переименовании на референдум.
Напомним, 7 июля Киевсовет проголосовал за переименование Московского проспекта в проспект Бандеры. Вместе с этим переименовали улицы Кутузова и Суворова. Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры поддержали киевляне во время голосования на сайте КГГА. Решение вступило в силу 9 августа. Однако это переименование вызвало неоднозначную реакцию. Ранее мэр столицы Виталий Кличко даже допустил повторное изменение название проспекта.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"