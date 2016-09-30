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Главная Как украинские депутаты "борятся" с коррупцией в своих рядах опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/09/2016 - 15:44 Новость: тема тэги гео Лидер фракции БПП Игорь Грынив предлагает в целях «усиления» борьбы с коррупцией внести изменения в закон о предотвращении коррупции, и закрыть сведения из деклараций о доходах и имуществе чиновников для общего пользования. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде в четверг.

Как рассказал автор проекта Игорь Грынив, законопроект должен решить вопрос доступа к информации о движимом и недвижимом имуществе, а также о наличных средствах. "Эта информация, которую подают подписанты, должна быть для служебного пользования и для НАБУ, а не быть предметом политических спекуляций", - заявил он.

По его мнению, обнародование может позволить "хулиганам или грабителям" воспользоваться этой информацией. "Это даст основания для дискредитации всей системы декларирования", - добавил он.

Кроме того, Грынив сообщил, что в проекте он предлагает отменить уголовную ответственность за ошибки в декларации. "Уголовная ответственность должна быть за подачу недостоверной информации о налогах и уклонении от налогов. В другом случае - должна быть административная и политическая ответственность, а не криминальная", - сказал он.

Кроме того, согласно этому проекту, предлагается также закрыть информацию и о полученных чиновниками подарках. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее