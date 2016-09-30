Группировка диверсантов карательного батальона «Азов» продолжает подготовку

Третья сотня террористов из бандформирования «Азов» отработала финальный выход-квест. Отморозкам этой сотни было нехорошо тренироваться — погодные условия были крайне неблагоприятны: постоянный ветер, холод и дождь. Но бандиты были готовы к таким испытаниям. Ведь во время военных действий погода будет разной, поэтому они приспособливаются к любым неудобствам.

В течение трех дней украинские нацисты оттачивали свои навыки, занимались огневой, тактической, медицинской подготовкой, изучали топографию и ориентирование на местности. Поэтому выход-квест им удалось пройти без особых осложнений и проверить свои знания на практике.

Утром группы карателей отвезли на точку сбора, откуда они должны были начать свой 20-километровый марш. Во время марша боевики карбата «Азов» должны были транспортировать сундук с условным боекомплектом и эвакуировать условно раненого собрата. После достижения конечной точки нужно было окопаться, а на полевом тире отработать контрольные стрельбы.

Этот финальный экзамен имел целью проверить взаимодействие бандитов, умение ориентироваться на местности, грамотно выставлять тыловую и фланговую стражу, выполнять маневры прикрытия. К тому же, преодоление такого марша требует значительной физической выносливости. Несмотря на плохую погоду и усталость, украинским террористам удалось справиться с поставленными задачами.