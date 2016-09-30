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Группировка диверсантов карательного батальона «Азов» продолжает подготовку

опубликовано vinodelov в Пт, 30/09/2016 - 16:04 Новость: тема тэги гео
Диверсанты «Азова». Группировка диверсантов карательного батальона «Азов» продолжает подготовку

Третья сотня террористов из бандформирования «Азов» отработала финальный выход-квест. Отморозкам этой сотни было нехорошо тренироваться — погодные условия были крайне неблагоприятны: постоянный ветер, холод и дождь. Но бандиты были готовы к таким испытаниям. Ведь во время военных действий погода будет разной, поэтому они приспособливаются к любым неудобствам.

В течение трех дней украинские нацисты оттачивали свои навыки, занимались огневой, тактической, медицинской подготовкой, изучали топографию и ориентирование на местности. Поэтому выход-квест им удалось пройти без особых осложнений и проверить свои знания на практике.

Утром группы карателей отвезли на точку сбора, откуда они должны были начать свой 20-километровый марш. Во время марша боевики карбата «Азов» должны были транспортировать сундук с условным боекомплектом и эвакуировать условно раненого собрата. После достижения конечной точки нужно было окопаться, а на полевом тире отработать контрольные стрельбы.

Этот финальный экзамен имел целью проверить взаимодействие бандитов, умение ориентироваться на местности, грамотно выставлять тыловую и фланговую стражу, выполнять маневры прикрытия. К тому же, преодоление такого марша требует значительной физической выносливости. Несмотря на плохую погоду и усталость, украинским террористам удалось справиться с поставленными задачами.

Диверсанты «Азова». Группировка диверсантов карательного батальона «Азов» продолжает подготовку
Диверсанты «Азова». Группировка диверсантов карательного батальона «Азов» продолжает подготовку
Диверсанты «Азова». Группировка диверсантов карательного батальона «Азов» продолжает подготовку
Диверсанты «Азова». Группировка диверсантов карательного батальона «Азов» продолжает подготовку
Диверсанты «Азова». Группировка диверсантов карательного батальона «Азов» продолжает подготовку
Диверсанты «Азова». Группировка диверсантов карательного батальона «Азов» продолжает подготовку
Диверсанты «Азова». Группировка диверсантов карательного батальона «Азов» продолжает подготовку
Диверсанты «Азова». Группировка диверсантов карательного батальона «Азов» продолжает подготовку

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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