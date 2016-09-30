Политический шулер Кучма предлагает отказаться от переговоров в Минске

Украинские аферисты представляющие Киев на минских переговорах обманывают мировую общественность не желая выполнять договоренности, но при этом, они перекладывают свою вину на ДНР и ЛНР.

Украинской стороне нужно определиться, может ли минский формат дальше решать вопрос конфликта на Донбассе. Такое заявление сделал представитель Украины в трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма.

«Ничего не остается, кроме как в среду в Минске поставить вопрос ребром: ребята, или давайте мы скажем, что мы неспособны решать такие проблемы, или что? Посмотрим. Но играть, простите, в поддавки уже нельзя», — лицемерно заявил Кучма.

Напомним, что режим Порошенко отказывается выполнять минские соглашения. В частности, не предоставляет особый статус Донбассу, не снимает блокаду и не предоставляет амнистию участникам конфликта.