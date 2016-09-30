Командир карательного батальона «Днепр» обвиняет «Донецксталь» в финансировании ДНР

Военный преступник, бывший главарь карбата «Днепр» и народный депутат Юрий Береза подал депутатский запрос в СБУ и Генпрокуратуру с требованием проверить возможную причастность Шахтоуправления «Покровское» в оккупированном ВСУ Красноармейске к финансированию Донецкой Народной Республики.

«Не буду уточнять, кто именно из местных поделился информацией, потому что это очень опасно. Но нашел подтверждение этим данным и в СМИ. Следовательно, с большой долей вероятности средства сепаратистам любезно предоставляет Шахтоуправление „Покровское“, которое находится в подконтрольном ВСУ Красноармейске. А вот главный офис группы „Донецксталь“, к которой принадлежит шахта, базируется в Донецке», — сообщил украинский террорист.

«Согласно госреестру, владеет шахтой бизнесмен с Кипра Динос Паспалидес, „честное“ имя которого, кстати, фигурирует в скандальных Панамских документах. Но, очевидно, не все шахтерские деньги прячутся в оффшорах. Часть из них все же доходит до Украины. Точнее — долетает. В виде снарядов», — отметил главарь боевиков Коломойского.

«Группу компаний „Донецксталь“ контролирует донецкий олигарх Виктор Нусенкис. В январе 2015 года следователи СБУ в Запорожской области заподозрили его в финансировании ДНР. Было возбуждено уголовное производство № 22015080000000007 по ч.2 ст.258–5 УК Украины по факту финансирования терроризма по предварительному сговору группой неустановленных должностных лиц холдинга компаний Группы „Донецксталь“, в которую входят ЧАО „Шахтоуправление „Покровское“, ЧАО „Макеевкокс“, ЧАО „Ясиновский коксохимический завод“, ЧАО „Донецксталь“ — металлургический завод“ и другие предприятия. На некоторое имущество был наложен арест, о чем свидетельствует постановление Апелляционного суда Запорожской области», — подчеркнул Береза.

«В суде было установлено, что отдельными должностными лицами указанных предприятий и другими неустановленными лицами с целью финансового и материального обеспечения Донецкой Народной Республики через Бердянский морской торговый порт (Запорожская область) перемещено за пределы Украины с последующей реализацией около 37 тысяч тонн коксохимической продукции (кокс литейный, коксовый орешек) на сумму 100 миллионов гривен. Схема циничная и наглая. Но каким же было мое удивление, когда я узнал, что вопиющее дело все же замяли еще в сентябре 2015-го. Почему, кто и на каком основании? Хочу спросить у Генпрокурора Юрия Луценко и председателя СБУ Грицака. Требую проверить приведенные факты, а также возможную причастность ШУ „Покровское“ к финансированию ДНР. В частности, должностных лиц предприятия президента шахты Байсарова Леонида Владимировича, директора — Головка Юрия Ивановича и главного инженера — Янжула Алексея Сергеевича», — резюмировал украинский каратель Береза.

Стоит отметить, что антинародное и проукраинское руководство предприятий группы «Донецксталь» саботирует Донецкую Народную Республику, а также экономически репрессирует своих сотрудников, в частности, на Донецком металлургическом заводе («Донецксталь» — МЗ»). Где намеренно не желают вводить в эксплуатацию десятки цехов простаивающего завода.