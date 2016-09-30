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Следственный комитет РФ (СК) установил численность "Правого сектора" и возбудил дело

опубликовано alex1943 в Пт, 30/09/2016 - 17:09 Новость: тема тэги гео
PS
В релизе СК РФ приводятся данные, что в распространении фашистской идеологии не только на Украине, но и в странах Европы и Северной Америки принимает активное участие экстремистская организация "Правый сектор". Общая численность боевиков "Правого сектора" превышает 5 тысяч, в организации состоят граждане Украины, РФ и других государств.

В итоге, в пятницу СК РФ возбудил дело в отношении руководителей "Правого сектора", в том числе Дмитрия Яроша, об экстремизме.

В период не позднее 2014 года по настоящее время руководителями и активистами организации "Правый сектор" "на постоянной основе систематически планируются и совершаются преступления, направленные против Российской Федерации, ее граждан и дипломатических учреждений на территории Украины, а также в отношении русскоязычного мирного населения".

В каждой области Украины организация имеет структурные подразделения – штабы, координирующие деятельность активистов на местах. Отмечается, что "руководителями организации созданы отдельные ячейки в странах Европы и Северной Америки".

Кроме того, в деятельности "Правого сектора" активное участие принимает россиянин Артем Скоропадский, руководитель пресс-службы "Правого сектора", отмечает следственное ведомство. Он систематически выступает в СМИ и Интернете с пропагандой преступной идеологии организации, призывами к вступлению в неё и участии в преступлениях экстремистской направленности.

"Находясь на территории Украины, свои преступные действия Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов, Скоропадский и другие руководители структурных подразделений организации "Правый сектор" продолжают осуществлять по настоящее время по молчаливому одобрению и поощрению руководства Украины", — добавляется в релизе СК РФ.

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