В Тернополе военный порезал себя, чтобы не платить штраф за пьянку

«Военнослужащий воинской части 1428, по ул. Дубовецкая, 1а, хотел зарезать себя в служебной машине». Об этом раннее сообщала Anna-News.

Как выяснилось, речь идет о 43-летнем вояке, родом с Тернопольщины. Он остался жив. В травмпункте медики оказали ему помощь. Правоохранители и прокуратура проводят расследование. Но это не была попытка самоубийства или самоувечья, как может показаться. Детали этого удивительного инцидента рассказали в воинской части, где собственно все и началось.

— Это случилось несколько дней назад, — официально сообщили в военной части на Дубовецкого, 1а. — При построении офицеры заметили, что один из военнослужащих покачивается, не держит равновесия. Возникло подозрение, что он — в состоянии алкогольного опьянения. Согласно процедуре, в таких случаях подозреваемого отвозят в наркологический диспансер для медицинского освидетельствования. Поэтому мужчину посадили в служебный автомобиль и уехали. Он сразу начал агрессивно себя вести. Размахивал руками. Протестовал против признания и документального подтверждения опьянения.

Одна из возможных причин такого агрессивного поведения, как говорят в части, — нежелание платить штраф. Ведь за употребление алкоголя на службе он может быть равным и месячной зарплате.

— Уже у медучреждения военнослужащий совершил дебош. Выхватил из своего кармана нож, которым и нанес себе травмы, — говорят в части.