Субсидия – ловушка для бедных украинцев, не щадят даже младенцев

Эту историю описала на странице в Фейсбук жительница Полтавы Ольга Л. У соседей по подъезду долго не было детей. И вот недавно родился мальчик. На днях она встретила маму мальчика всю в слезах. Грешным делом, подумала, что с ребенком что-то случилось. Оказалось, нет. Дело в том, что молодые люди оформили субсидию, а мальчика прописали уже после. Все некогда было - малыш требовал постоянного ухода, а папа весь день на работе.

Когда оформляли субсидию, ничего не скрыли, написали, что в семье три человека, там же и указали сумму выплат на ребенка.

А на днях вызывают их срочным образом в управление соцзащиты и сообщают, что они мошенники и мерзавцы, поскольку указали «ложные сведения». Дело в том, на день оформления субсидии ребенок еще не был прописан. Теперь им придется вернуть субсидию и доплатить за год за все коммунальные услуги по космическим ценам.

Но ведь они и не скрывали факт наличия ребенка, просто справка из ЖЭКа была немного не такая, как нужно, да и в квартире стоят счетчики.

Теперь молодую семью и малыша ждет нищета, а может и судебное разбирательство с обвинением родителей в мошенничестве. А там опишут имущество и самих выставят за дверь.

Увы, субсидия на Украине стала ловушкой для небогатых граждан. Потребовать вернуть назад деньги, а то и возбудить дело на человека могут теперь лишь за то, что он скрыл какой-то факт. Например, не сообщил о том, что положил в банк несколько тысяч гривен себе на лечение или, того хуже, на похороны.