Украинский замминистра АТО хочет снять ограничения на провоз грузов

Заместитель министра АТО (есть на Украине и такая должность) Георгий Тука решил, что в районы, неподконтрольные Украине, следует завозить больше грузов и отменить ограничения на тоннаж. Сейчас из Украины в Донецкую и Луганскую народные республики можно провозить груз стоимостью до десяти тысяч гривен и весом не более 50 килограмм, так как режим блокады формально сохраняется.

«Мы считаем эти ограничения нецелесообразными и предлагаем разрешить любому физлицу перевозить не менее 200 кг» — предложил Тука. Также он намерен лишить Службу безопасности Украины прерогативы решать, какие товары можно или нельзя провозить в Донбасс. «Если человек хочет провезти воду, дневники, карандаши, то причем здесь Служба безопасности? Этим должна заниматься Минэкономики» — резонно заметил Тука.

С чем связана внезапно изменившаяся риторика Туки, который всего несколько месяцев назад делал агрессивные заявления о судьбе ДЛНР, непонятно. В то, что он решил перековать мечи на орала из человеколюбия, - не верится. Проще заподозрить замминистра в лоббировании собственных коммерческих интересов в зоне так называемого АТО.