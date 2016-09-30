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На Украине фактически разрешили не платить людям зарплату

опубликовано alex1943 в Пт, 30/09/2016 - 18:55 Новость: тема тэги гео
avtobus
Еще один хитрый ход против своего народа сделали украинские депутаты. Так называемый закон о компенсации за задержку зарплат уже рассмотрел Комитет по вопросам социальной политики.

Внешне все выглядит чинно-благородно. Если работодатель задерживает выплату заработной платы, то со временем он должен заплатить наемному рабочему сумму с учетом инфляции. Депутаты даже назвали это модным словом «бонусы».

Но какие же «бонусы» на самом деле получат люди, если учесть, что уровень инфляции все время занижается. Да и как жить простому народу в ожидании этих обещанных дополнительных сумм.

Как говорят специалисты, доплата в среднем составит не более 100-200 гривен, если задержка небольшая. А вот если деньги не платят месяцами, а то и годами, то «бонус» получится солидный.

Но беда в том, что «законом о компенсации» депутаты фактически разрешили работодателям задерживать зарплату на сколько угодно. К тому же в частном бизнесе более 70 процентов предпринимателей платят деньги в конвертах, на них и вовсе не может быть распространен этот закон, поскольку денег как бы нет.

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