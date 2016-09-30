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Грузовики отправились за очередной партией боеприпасов

опубликовано alex1943 в Пт, 30/09/2016 - 19:18 Новость: тема тэги гео
avto vsu
Как уже сообщалось, в первой половине дня 29 сентября, 13 грузовых автомобилей украинской армии привезли из города Красноармейск в Волноваху и в еще пять пунктов, находящихся вдоль южного фланга донецкого фронта, ящики со снарядами для реактивных систем залпового огня «Град».

Грузовые машины украинские военные разгрузили сразу после их прибытия в места назначения. В Волновахе ящики с реактивными снарядами поместили в одно из складских помещений железнодорожного хозяйства. После разгрузки, грузовики тут же отправлялись туда, откуда прибыли.
Сегодня, 30 сентября, все 13 грузовых автомобилей находятся в Красноармейске, куда они вернулись еще вечером 29 сентября, и ожидают очередную партию боеприпасов, ее должны подвезти из Днепропетровской области.

В Красноармейске, доставленные боеприпасы перегрузят на эти же, 13 грузовиков, и автоколонна снова отправится к позициям украинских войск на донецком фронте.

Такие приготовления меньше всего походят на перемирие и на взаимный отвод войск, который украинская сторона на словах, вроде бы, поддерживает.


Военкор Самур

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