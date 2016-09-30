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Поселок Зайцево обстреляли из танка

опубликовано alex1943 в Пт, 30/09/2016 - 19:24 Новость: тема тэги гео
Zajzewo
Северный пригород Горловки - поселок Зайцево, украинские военные обстреливают постоянно. С 1 сентября, когда было объявлено очередное «перемирие», не было ни одних суток, когда бы поселок не побывал под огнем.

Вечер 29 сентября в этом отношении ничем не отличался от других. В 22 часа 30 минут жители Зайцево вновь услышали залпы из минометов, а немногим позже загрохотало и танковое орудие калибра 125 миллиметров. Из танка по поселку был произведено несколько выстрелов. Обстрел поселка стал затихать только в первом часу ночи 30 сентября.

Утром 30 сентября было тихо, но только до 9 часов. Украинские вояки, видимо, окончательно «проснулись» и вернулись к обычному занятию: обстрела окраин поселка Зайцево из минометов.

Мины снова разрывались и на улице Брусилова, где люди остались жить только в четырех домах, и где живет трехлетняя девочка Рита, которая за свою жизнь пока ничего не видела, кроме войны.

На улице Брусилова проживает еще и дядя Сеня, который все происходящие вокруг события комментирует на чистом русском языке, только на нелитературном.

В ходе обстрела поселка Зайцево, начавшегося 30 сентября, в 9 часов утра, и завершившегося к 10 часам, с позиций ВСУ вновь выстрелило и танковое орудие.


Военкор Самур

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