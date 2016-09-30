Летний лагерь наемников будет круглогодичным

В Волчанском районе Харьковской области, около села Писаревка, находится летний учебный центр академии Министерства внутренних дел бывшей Украины. Со стороны севера Волчанский район граничит с Шебекинским районом Белгородской области Российской Федерации.

Местность вокруг учебного центра лесистая и подходит для проведения разных боевых занятий. На территории центра расположены помещения для теоретической подготовки, спортивные и тренажерные площадки, а также домики для проживания слушателей академии и преподавательского состава.

Но еще с лета 2014 года, в учебном центре, вместо слушателей академии, стали размещать иностранных наемников, прибывающих для участия в боевых действиях против ДНР и ЛНР. С окончанием летнего сезона, «диких гусей» расселяли по зимним квартирам в Харькове, или еще где-нибудь поближе к цивилизации.

Однако в этом году обстановка с центром изменилась. Уже летом начались работы по переоборудованию летнего учебного центра в объект круглогодичного функционирования. Перестройка центра под его использование и в зимнее время, должна быть завершена к концу октября.

Теперь иностранные наемники смогут находиться в своем лагере, находящемся недалеко от границы с Россией, в любое время года.

Переоборудовать летний учебный центр академии МВД киевская власть решила потому, что подозревает жителей Харьковской области, и в особенности тех, которые проживают в приграничных с Россией районах, в политической неблагонадежности и сочувствии «российскому агрессору».

По этим причинам, иностранным наемникам поручено присматривать за неблагонадежными «слобожанами» (жителями Слободской Украины, как, в свое время, называлась территория современной Харьковской области) круглый год.

Для обеспечения круглогодичного присутствия наемников в вызывающих опасение районах, для них готовят и места зимнего расквартирования.