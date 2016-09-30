Главная

Учения украинских гаишников под Мариуполем потерпели фиаско

опубликовано alex1943 в Пт, 30/09/2016 - 19:45 Новость: тема тэги гео

Полисмены оккупированного Украиной Мариуполя провели боевые учения на посту ГАИ в Мангуше под Мариуполем, которые они с треском провалили – их позиции были захвачены противником.

По легенде сотрудники ГАИ проверяли автомобили на въезде в поселок Мангуш на северо-западной окраине Мариуполя, как вдруг с двух сторон их атаковала группа на автомобилях с автоматами. Атака «противника» застала доблестных «копов» врасплох. В результате только один из полицейских попытался оказать какое-то сопротивление, а остальные были сразу же «убиты».

«Много ошибок. Только один полицейский сопротивлялся. Будем разбираться, почему так. Эти учения проведены, чтобы проверить сотрудников постов и понять наши недостатки» — признал провал учений начальник «Донецкой областной полиции» Вячеслав Аброськин.

За всей ситуацией наблюдали простые люди, которые ожидали проверки на посту. Некоторые из них решили, что все было по-настоящему.

«Я больше не поеду в Мариуполь! Всех убили, я упал, испугался. Если бы это не были учения, меня бы тоже убили!» — рассказал водитель одного из автомобилей, которому «посчастливилось» оказаться у поста ГАИ в момент учебной атаки.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет