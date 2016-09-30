Учения украинских гаишников под Мариуполем потерпели фиаско

Полисмены оккупированного Украиной Мариуполя провели боевые учения на посту ГАИ в Мангуше под Мариуполем, которые они с треском провалили – их позиции были захвачены противником.

По легенде сотрудники ГАИ проверяли автомобили на въезде в поселок Мангуш на северо-западной окраине Мариуполя, как вдруг с двух сторон их атаковала группа на автомобилях с автоматами. Атака «противника» застала доблестных «копов» врасплох. В результате только один из полицейских попытался оказать какое-то сопротивление, а остальные были сразу же «убиты».

«Много ошибок. Только один полицейский сопротивлялся. Будем разбираться, почему так. Эти учения проведены, чтобы проверить сотрудников постов и понять наши недостатки» — признал провал учений начальник «Донецкой областной полиции» Вячеслав Аброськин.

За всей ситуацией наблюдали простые люди, которые ожидали проверки на посту. Некоторые из них решили, что все было по-настоящему.

«Я больше не поеду в Мариуполь! Всех убили, я упал, испугался. Если бы это не были учения, меня бы тоже убили!» — рассказал водитель одного из автомобилей, которому «посчастливилось» оказаться у поста ГАИ в момент учебной атаки.