Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Народная милиция ЛНР готова 1 октября отвести силы и средства от линии соприкосновения в соответствии с рамочным соглашением, достигнутым Контактной группой в Минске. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.

"В течение этой недели Народная милиция ЛНР проводила подготовительные мероприятия по организации разведения сил и средств, в двух районах Луганской Народной Республики – возле населенных пунктов Станица Луганская и Золотое", - отметил Марочко.

Он напомнил, что согласно рамочному соглашению, согласованному участниками Контактной группы 21 сентября, в районах Станицы Луганской и Золотого предусмотрен отвод сил и средств с двух сторон от линии боевого соприкосновения на расстояние 1 километр.

"Данное мероприятие запланировано на 1 октября. Отвод будет осуществляться одновременно на двух вышеуказанных участках одновременно с украинской стороной", - подчеркнул Марочко.

"Подразделения Народной милиции готовы завтра отойти на оговоренное рамочным соглашением расстояние, не оставив ни одного вооруженного военнослужащего на обозначенных участках. Мы строго соблюдаем "режим тишины" и готовы выполнять Минские соглашения", - заявил майор.

"В свою очередь, Народная милиция ожидает от украинской стороны также соблюдения ранее достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств", - отметил он.