Глава парламента Южной Осетии прибыл в ДНР для наблюдения за праймериз

Председатель парламента Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прибыл в Донецк для наблюдения за предварительным голосованием. Об этом он сообщил сегодня в обращении к депутатам Народного Совета ДНР.
«Цель моего прибытия – это наблюдение за праймериз. Их проведение в ДНР является правильным шагом, направленным на соблюдение и развитие прав человека, прописанных в международных документах», — отметил Бибилов.
Кроме того, Анатолий Бибилов и председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин обсудили сегодня вопросы дальнейшего взаимодействия двух государств. Донецкая Народная Республика и Республика Южная Осетия намерены подписать договор о межгосударственном сотрудничестве в области культуры и спорта. В ходе обсуждения представители Республик разработали план сотрудничества в области культуры и спорта, а также развитие межпарламентского взаимодействия. В частности, были вынесены предложения о проведении совместных спортивных соревнований, выставок и различных культурно-массовых мероприятий.