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Главная Глава парламента Южной Осетии прибыл в ДНР для наблюдения за праймериз опубликовано Nvb2003 в Пт, 30/09/2016 - 20:13

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Председатель парламента Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прибыл в Донецк для наблюдения за предварительным голосованием. Об этом он сообщил сегодня в обращении к депутатам Народного Совета ДНР.

«Цель моего прибытия – это наблюдение за праймериз. Их проведение в ДНР является правильным шагом, направленным на соблюдение и развитие прав человека, прописанных в международных документах», — отметил Бибилов.

Кроме того, Анатолий Бибилов и председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин обсудили сегодня вопросы дальнейшего взаимодействия двух государств. Донецкая Народная Республика и Республика Южная Осетия намерены подписать договор о межгосударственном сотрудничестве в области культуры и спорта. В ходе обсуждения представители Республик разработали план сотрудничества в области культуры и спорта, а также развитие межпарламентского взаимодействия. В частности, были вынесены предложения о проведении совместных спортивных соревнований, выставок и различных культурно-массовых мероприятий. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее